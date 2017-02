Motorclubleden langer in cel na ernstige mishandeling Clement H.

BREDA - De twee verdachten van de zware mishandeling van Clement H. blijven in de cel. De advocaten van de verdachten wilden dat de twee, beiden lid van motorclub No Surrender, de rechtszaak thuis zouden kunnen afwachten, maar de rechtbank gaat hier niet in mee. De rechter vindt het maatschappelijk belang zwaarder wegen dan hun persoonlijk belang.

Tijden de eerste pro-formazitting gaf de officier van justitie aan dat zij nog negen getuigen wil horen in deze zaak. Volgens het openbaar ministerie kan dit alleen ongestoord gebeuren wanneer de twee verdachten vast blijven zitten.





De 41-jarige Clement H. werd vorig jaar mei zwaar mishandeld door vier leden van motorclub No Surrender . Clement wilde uit de motorclub stappen, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Na een uitvaart in het crematorium van Bergen op Zoom werd hij door vier mannen gedwongen om in een zwarte Volkswagen Golf te stappen.Toen ze stopten op een verlaten plek in het Bergse bos sloegen ze hem bijna dood. Na afloop werd Clement weer afgezet bij het crematorium.Toevallig vloog er op dat tijdstip boven het crematorium een drone. Deze drone is door het openbaar ministerie in beslag genomen. Het is nog niet bekend wat er op de beelden staat. De zaak gaat verder in april.