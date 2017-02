Politie neemt 325.000 euro in beslag bij witwasonderzoek

Het in beslag genomen geld

DEN BOSCH - De politie heeft woensdag in Oosterhout, Den Bosch, Kerkdriel en Asten invallen gedaan naar aanleiding van een witwasonderzoek in samenwerking met de belastingdienst. Ze hebben hierbij onder meer 325.000 euro en drie luxe auto’s in beslag genomen.

De politie deed invallen in vijf huizen, twee chalets, een kantoorpand en een opslagplaats door heel Brabant. Er werd ook beslag gelegd op twee scooters, luxe sieraden en een hoop gegevens en administratie. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie sluit niet uit dat dit alsnog gebeurt.



Het onderzoek maakt onderdeel uit van een strafrechtelijk onderzoek onder regie van het OM naar het witwassen van crimineel geld en fraude.