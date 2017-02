'Weg met de wisent!', omwonenden Maashorst starten actie

ZEELAND - Inwoners van Zeeland willen grote grazers als wisenten en taurussen uit natuurgebied de Maashorst hebben. Daarom hebben ze, nu de proef met de dieren ten einde loopt, een protestbrief en bijna vierhonderd handtekeningen aan het college van B en W van de gemeente Landerd overhandigd.

“Mensen durven het natuurgebied niet meer in”, vertelt Egbert van Hout, een van de actievoerders. “Die grote grazers kunnen heel agressief zijn en vervelend reageren."



In De Maashorst is tussen Uden en Zeeland een wengebied voor wisenten, ook wel Europese bizons genoemd. In maart 2016 werden de eerste vier losgelaten. Een maand later kwamen er ook taurossen, een vervanger voor het oerrund. Zij lopen niet in het wengebied, maar daar vlakbij. Inmiddels zijn er 11 wisenten en 22 taurossen.



'Wisenten gedragen zich'

De wisenten kwamen in september vorig jaar negatief in het nieuws toen een van de dieren een ranger had gebeten. Volgens Leo Linnartz van ARK Natuurontwikkeling ging het om een eenmalig incident. “Die wisent was permanent chagrijnig naar mensen toe. Dus die hebben we af moeten maken. De rest van de wisenten gedraagt zich netjes.”



“Ik zie het voorjaar met angst en beven tegemoet”, zegt actievoerder Van Hout. “Dan komen er kalfjes en zullen vooral de koeien hun jongen beschermen en zich agressief gedragen.” Volgens hem is het ook niet duidelijk hoe mensen met de dieren om moeten gaan. “Je moet minimaal vijftig meter afstand houden. Maar wat als er eentje ergens ligt of er opeens aan komt? Wie is er dan aansprakelijk als er iets gebeurt?”



José van der Velden woont ook vlakbij het wengebied en is de grazers liever kwijt dan rijk. Daarom heeft ze samen met haar man handtekeningen opgehaald. 391 stuks in totaal. “Ik heb briefjes door de bus gedaan en er zijn maar drie mensen die niet getekend hebben. Dat zegt wel wat, toch?”



'Veel meer mensen tegen'

De handtekeningen zijn samen met een protestbrief van Van Hout aan de wethouder gegeven. Toch heeft Van der Velden er weinig vertrouwen in dat er iets verandert. “Ze hebben allemaal overleggen, waar wij als bewoners nooit bij mogen zijn. Wij denken dat er niks mee gaat gebeuren.” Een woordvoerder van de gemeente Landerd spreekt dit tegen. “Er wordt absoluut naar ze geluisterd”, zegt zij.



'Ook voorstanders'

“De wethouder heeft vrijdag weer een bijeenkomst met de vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer. Hij zal dit zeker meenemen.” Ze voegt er wel aan toe dat er ook voorstanders van de wisenten en taurossen zijn. “Er zijn genoeg mensen die het leuk vinden en komen kijken. Die vinden het een hele ervaring en toevoeging aan het natuurgebied.”



De vier Maashorsgemeenten (Oss, Uden, Bernheze en Landerd) houden halverwege deze maand samen met Staatsbosbeheer een evaluatie. Dan wordt duidelijk of de proef wordt verlengd of niet.