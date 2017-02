Hoogbejaarde vrouw (89) belandt met auto in sloot in Dongen

DONGEN - Een 89-jarige vrouw is woensdagmiddag wonderwel slechts lichtgewond geraakt bij een ongeluk met haar auto in Dongen. Volgens getuigen reed ze slingerend over de weg totdat ze met haar wagen de berm raakte. Daarna kwam de auto enkele tientallen meters verderop in een sloot langs de weg tot stilstand.

Het ongeluk gebeurde op de Gaasjesweg in Dongen. Brandweer, politie en ambulance waren snel ter plaatse. Brandweerlieden hebben het slachtoffer uit haar auto bevrijd. De vrouw is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.



De weg was na het ongeluk een tijd afgesloten voor het verkeer. Zo kon een bergingsbedrijf de wagen takelen en afvoeren.