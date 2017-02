Rosenberg Trio verzorgt muziek van film over 'gipsy king' Django Reinhardt

NUENEN - In jazzkringen was het een grootheid: de in België geboren en in Frankrijk overleden Django Reinhardt. Berlinale, het Internationaal Filmfestival Berlijn, opent donderdag met de wereldpremière van een bioscoopfilm over deze pionier van de Europese jazz. De muziek hiervoor werd gespeeld én opgenomen door ...het Rosenberg Trio uit Nuenen.

Hoe dat zo? Heel simpel volgens Henk van Beurden. Hij is de contactpersoon en de boekingsmanager van het muzikantengezelschap. Volgens hem heeft de zigeunermuziek van het Rosenberg Trio niet alleen in Brabant en wijde omgeving een bekende klank.



'Heel bekend in Frankrijk'

“Het Rosenberg Trio treedt al jaren vaak op in Frankrijk. De mannen zijn daar heel bekend en ze spelen er bijna altijd op het jaarlijkse Django Reinhardt-festival. Voor mij was het vanzelfsprekend”, vertelt Van Beurden, “dat de Franse makers van de film bij hen uitkwamen.”



De opnamen voor de filmmuziek, in de Franse hoofdstad Parijs, verliepen overigens niet volgens plan. Stochelo, met zijn 48 de jongste van het trio, brak bij een val over een trottoirband zijn pink. Hierdoor moesten optredens in ons land, waaronder het Parktheater in Eindhoven, worden uitgesteld.



'Django' ook in Nederland te zien

Inmiddels is deze tour bijna achter de rug en wacht voor volgend seizoen een nieuwe serie optredens. Van Beurden verwacht dat het trio dan gaat profiteren van de aandacht voor 'gipsy king Django’. Zeker als de film vanaf mei in bioscopen in ons land gaat draaien.



Het Rosenberg Trio is er tijdens de Berlinale overigens zelf niet bij. Dat was organisatorisch niet mogelijk, meldt Van Beurden. Ze zullen het met de recensies moeten doen.