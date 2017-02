Nieuwjaarsduik in Helmond wordt vervangen door carnavalsduik

HELMOND - Na jarenlange afwezigheid keert de nieuwjaarsduik weer terug in Helmond. Het enige verschil is dat het nu met carnaval wordt gehouden. Kapel de Durbloazers neemt carnavalsmaandag, 27 februari, ‘s ochtends om elf over tien een frisse duik in de Berkendonk. Een ideale manier om van je kater af te komen en het carnavalsfeest doormidden te breken.

De Durbloazers verwachten dat naast de prinsen van de uitgenodigde, of eerder uitgedaagde, carnavalsverenigingen, er nog zo’n vijftig man met pak en al het water in gaan. “Kopje onder, hè!”, aldus Walter Joosten van de organiserende carnavalsvereniging uit Helmond. “Elk jaar halen we een ludieke grap uit met de andere verenigingen. Zoals vorig jaar toen we met kamelen de straat op gingen met de Spruwwejagers uit Mierlo.”



“De nieuwjaarsduik is vanwege tekort aan vrijwilligers al een paar jaar niet meer gehouden. Dit zou een hele mooie vervanging kunnen zijn,” vertelt Walter, die andere Helmondse carnavalsverenigingen als de Keiebijters onder druk gaat zetten om mee te doen. “Maar dat doen we wel op ludieke wijze. Dus Prins: Wees geen mietje, zorg dat je erbij bent!”



Vanaf negen uur kunnen deelnemers zich omkleden en om halftien begint de warming-up onder begeleiding van de professionele sportinstructeurs.