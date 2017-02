Kledingwinkel Shoeby in Veldhoven uitgebrand, bovenliggende woningen ontruimd

VELDHOVEN - De brandweer in Veldhoven moest woensdagavond uitrukken voor een brand in kledingzaak Shoeby. De brand ontstond in de etalage van het winkelpand aan de Kromstraat.

De brandweer wist de brand snel te blussen en doet nu onderzoek naar de specifieke oorzaak van de brand. De woningen boven de zaak moesten door de ontstane rook worden ontruimd.



Alleen de winkel is beschadigd geraakt door de brand.