Auto Martijn aan gruzelementen na crash met trein: 'Echt verschrikkelijk, ik had 'm net'

BOXTEL - Hij is een dag later nog flink aangeslagen. De 18-jarige Martijn van Geffen zag zijn nieuwe auto dinsdagmiddag compleet verpulverd worden door een goederentrein in Boxtel. “Het is echt heel erg zuur. Ik had er eindelijk eentje bij elkaar gespaard.”

De inwoner van Haaren was vanuit school onderweg naar huis. Hij kreeg waarschijnlijk een klapband en raakte de controle over zijn auto kwijt. “Ik reed in een bocht toen het fout ging. Ik kon niet meer bijsturen en de auto bleef maar doorrijden. Uiteindelijk kwam ik op het spoor vast te zitten.”



'In een klap weg'

De jonge automobilist probeerde samen met voorbijgangers nog om de wagen weg te slepen met een andere auto. Maar dit mislukte. Toen de goederentrein eraan kwam, moesten ze hun poging ook staken. “Het was verschrikkelijk. Ik heb jaren gespaard voor die auto en in één klap was-ie weg.”



Martijn had zijn Toyota Yaris T Sport net drie maanden. De auto kostte hem drieduizend euro. Van dat geld ziet hij niks meer terug, omdat hij minimaal verzekerd is. “Eerst ben je je auto al kwijt. En dan hoor je vandaag van de verzekering dat je ook nog eens niks terugkrijgt. Dan stort je wereld voor de tweede keer in.”



'Niet zomaar vervoersmiddel'

De auto was erg belangrijk voor hem. “Ik ben echt een autoliefhebber en doe ook nog eens een auto-opleiding. Het is voor mij niet alleen iets om je naar je werk of school te brengen.” Martijn studeert Automotive bij Fontys in Eindhoven.



Het besef dat hij ook geluk heeft gehad, omdat hij al uit de auto was, begint langzaam te komen. “Mensen zeiden gisteren al tegen mij dat ik van geluk mocht spreken. Toen dacht ik: waar heb je het over? Mijn auto is kapot. Maar natuurlijk is dat ook wel zo.”