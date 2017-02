Minder medici aan de wieg in Breda: andere vorm van geboortezorg ziet het licht

BREDA - Het overkomt nogal wat vrouwen: je hebt een probleemloze zwangerschap, maar net voor de bevalling thuis gaat er wat mis. Je moet naar het ziekenhuis omdat bijvoorbeeld de placenta vast blijft zitten en de verloskundige kan weinig meer doen dan coachen. De negen maanden lange zorgvuldig opgebouwde vertrouwensband met je verloskundige knapt als een zeepbel uit elkaar. Ineens staan er allerlei onbekende medici om je kraambed die zich met je bemoeien. In Breda hebben ze daar wat op bedacht.

Woensdagmiddag werd het feestelijke startsein gegeven voor Annature Geboortezorg. Dat is een samenwerkingsverband tussen het Amphia Ziekenhuis in Breda en alle dertien verloskundigenpraktijken uit de regio, van Zevenbergen tot Chaam en van Breda tot aan Oosterhout. Volgens kenners wordt er nergens zo intensief samengewerkt als hier.





Doel is om het aantal mensen dat een zwangere vrouw begeleid, zo veel mogelijk te beperken. Want, zo vertelde een Bredase moeder, toen het mis ging, stonden er ineens twintig vreemden om haar heen in de operatiekamer. En dat terwijl ze maandenlang alleen de verloskundige had voor controles en advies.Voor zwangere vrouwen in en rond Breda verandert er nogal wat dit jaar, hoewel niet alles te merken is. Er wordt straks gewerkt met één dossier en vanaf het begin is al duidelijk wie de kraamzorg op zich neemt na de geboorte. Met een vast team van verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamverzorgsters kan iemand beter een vertrouwensband opbouwen, is de gedachte daarachter. Er staat ook een organisatie boven met een directie en één portemonnee.Overal in Nederland wordt de geboortezorg tegen het licht gehouden en omgevormd tot samenwerkingsverbanden. Dat gebeurde eerder ook al in Tilburg . Doel is om het voor (aanstaande) moeders nog aangenamer te maken maar er is ook nog een andere aanleiding.Enkele jaren geleden verscheen een alarmerend onderzoek naar babysterfte in ons land. Er sterven naar verhouding bij ons meer kinderen dan in onze buurlanden. Dat heeft vrijwel zeker te maken met het hoge aantal thuisbevallingen. Vanuit de overheid is daarna een campagne gestart om dat probleem aan te pakken die resulteerde in de komst van geboortecentra.