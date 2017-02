Kamervragen over gevangene die overvallen pleegde tijdens verlof

ROSMALEN - CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg wil weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat een gevangene overvallen in Someren, Overloon en Geleen heeft gepleegd tijdens zijn weekendverlof. Ze gaat daarom schriftelijke vragen stellen in de Tweede Kamer.

“Dit is echt misgegaan”, laat de politica uit Rosmalen weten. “Wij willen van de uitkomst op de hoogte gesteld worden. Daarbij moet worden gekeken hoe eventuele signalen konden worden gemist en hoe hij in de PI het wapen en de munitie heeft kunnen krijgen en bewaren.”



Man zat in PI Evertsoord

Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend dat er vorige week een 28-jarige man is opgepakt voor de gewapende overvallen. De man zat in een Penitentiaire Inrichting (PI) in het Limburgse Evertsoord. Ook vond de politie een vuurwapen en munitie in zijn cel. In zijn auto lag een Kalasjnikov.



ZIE OOK: Gevangene pleegt drie overvallen tijdens weekendverlof, politie vindt ook wapen in cel



De man was tussen 25 december en 21 januari waarschijnlijk betrokken bij overvallen op een Kruidvat in Someren, vakantiepark in Overloon en supermarkt in Geleen. De daders waren bij alle overvallen gewapend.