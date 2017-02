Waarom je in Tilburg vroeger helemaal geen carnaval mocht vieren

TILBURG - Carnaval is niet meer weg te denken uit Brabant. Dat was tot in de jaren zestig in Tilburg wel anders: daar was carnaval toen zelfs verboden. De kerk wilde het niet hebben, maar dat lieten de 'kruiken' zich niet over hun kant gaan.

Een gênante afgang vond de Tilburgse geestelijkheid het, toen de beroemde pater Bernard Hafkenscheid zijn veertigurengebed in 1857 moest onderbreken omdat er buiten de kerk luidruchtig carnaval werd gevierd.



De pater zou in woede zijn ontstoken en de Tilburgse kerk verbood het de gemeenschap hierna om carnaval te vieren. Carnaval was volgens de kerk zondig en vulgair. Bijna honderd jaar ging dat goed, tot het carnaval na de oorlog in heel Brabant weer opbloeide, maar in Tilburg achterbleef.



Jas over je kostuum

"Den Bosch had carnaval, in Limburg hadden ze carnaval, het was belachelijk dat dat hier niet kon", weet Guusje Verhagen (79) uit Tilburg nog. Zij is het oudste lid van de oudste carnavalsvereniging in Tilburg, een vereniging die het carnaval bijna uit moest vinden in de textielstad.



"Het was toen allemaal heel kleinschalig. We mochten niet in ons carnavalskostuum over straat, dus daar moesten lange jassen overheen."



Bidden

En tussendoor moest Verhagen, net als alle andere Tilburgers, zich ook nog melden in de kerk. Het liefst zo vaak mogelijk. "Er werd een mis opgedragen en je ging naar de congregatie, het was echt kerk in kerk uit."



Tegelijkertijd werd het 'onderwereldcarnaval' in Tilburg steeds groter en moest de kerk op een of andere manier wel toegeven. Pas eind jaren vijftig kwamen de eerste toezeggingen voor kleine carnavalsviering. De eerste legale optocht door de stad was pas in 1965.



Zondaren

"Geweldig was dat! Zingen, dansen, lachen, dat was de eerste indruk van echt openbaar carnaval." En de pastoors? "Die vonden het niks", lacht Verhagen. "We waren allemaal zondaren! Dat zullen we nog steeds wel zijn."



Zaterdag staat tv-programma Andere Tijden geheel in het teken van stiekem carnaval vieren in Tilburg, dat wordt om half tien 's avonds uitgezonden op NPO2.