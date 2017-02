Vrouwen gaan massaal naar kinky film, bijna alle zalen Pathé uitverkocht

TILBURG - Zo'n 2200 vrouwen in 12 uitverkochte zalen. Het was nog nooit zo druk bij de Pathé in Tilburg. Alle dames kwamen voor Fifthy Shades Darker, het vervolg op populaire film Fifty Shades of Grey.

Er is champagne, een chocoladefontein en een goodybag voor iedereen. Toch komen de vrouwen eigenlijk maar voor een ding: Christian Grey. De hoofdrolspeler die “ er best lekker uitziet,” aldus een vrouw. “Hij is gespierd en ook nog een heel rijk.”



Mooie film

De dames in Tilburg zijn unaniem, ze vinden her allemaal een mooie film. “Het verhaal is wel beter dan bij de eerste film, het is wat romantischer en daar houden we wel van. En Christian stelde zich meer open. Hij was wat liever dan in de eerste film," aldus een vrouw.



Voor de Pathé Bioscoop was het ook feest, het was namelijk de drukste Ladies Night ooit. Rob van Lierop van Pathé: “Het is wel speciaal. Bijna ons hele team is vandaag aan het werk. De film is echt een hype. Bijna alle dames in de zaal hebben het boek wel gelezen en de eerste film gezien,”En niet alleen in Tilburg was het druk, bijna alle Pathe Bioscopen waren donderdagavond compleet uitverkocht.