Drie mannen spuiten schadelijke vloeistof in gezicht buschauffeur

EINDHOVEN - De Eindhovense politie is op zoek naar de drie mannen die vrijdagavond een schadelijke stof in het gezicht van een buschauffeur hebben gespoten. Het gaat om drie lichtgetinte mannen van tussen de 20 en 25 die bij de halte Nicolaistraat instapten.

Meteen bij het instappen spoten de jongemannen de nog onbekende stof in het gezicht van de chauffeur, waarna ze meteen weer de bus uitrenden. De buschauffeur liep oogbeschadiging op en het is nog onduidelijk of dat nog zal herstellen.



Er zaten op dat moment zo’n tien mensen in de bus. De politie is op zoek naar deze getuigen of andere mensen die kunnen helpen met het vinden van de daders.