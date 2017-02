Automobilist gewond nadat hij paal ramt op Franklin Rooseveltlaan in Breda

BREDA - Een automobilist is woensdagnacht rond halfeen gewond geraakt nadat hij op de Franklin Rooseveltlaan in Breda een paal in de middenberm ramde. Zijn auto raakte zwaar beschadigd. De auto kwam dwars op de weg tot stilstand.

Een hond die ook in de auto zat was volgens omstanders wat suf, maar raakte voor zover bekend niet gewond. De automobilist is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Een blaastest moet uitwijzen of er alcohol in spel was. De hulpdiensten kwamen af op een melding van een ongeval met beknelling. De automobilist bleek echter niet bekneld te zitten.De paal die hij met zij auto ramde, is een deel van een boog over de weg die de maximale doorrijhoogte aangeeft.