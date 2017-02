Drie mannen dringen huis voor begeleid wonen in Tilburg binnen

TILBURG - Drie mannen zijn donderdagochtend vroeg een begeleid wonen huis aan de Ringbaan Noord in Tilburg binnengedrongen. Een begeleidster belde de politie met de melding dat drie mannen haar slaapkamerdeur probeerden in te trappen. De polite geeft aan dat er nog veel onduidelijk is over de zaak.

Rond kwart over vijf meldde de politie een mogelijke overvalpoging. Het is volgens een woordvoerder niet duidelijk of het om bekenden gaat.



Er is voor zover hij weet niks buitgemaakt. Ook raakte niemand in het huis gewond.



In de omgeving van de Ringbaan Noord is nog gezocht naar de drie mannen die donkere kleding droegen, maar zij zijn niet meer gevonden.De voordeur van het huis werd geforceerd.