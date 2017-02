Hier en daar laagje sneeuw, in heel Brabant code geel

EINDHOVEN - Op sommige plekken in Brabant is donderdagochtend een heel dun laagje sneeuw gevallen. Weerbureau KNMI waarschuwt voor kans op gladheid. Niet alleen in onze provicie, maar in heel het land.

Vooral op bruggen is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten.Het KNMi adviseert automobilisten hun rijgedrag aan te passen. En weerberichten en waarschuwingen in de gaten te houden.