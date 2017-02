Cruciale dag proces tegen Aydin C.: Tilburger hoort strafeis

De rechtbank in Amsterdam / Aydin C. (Foto: ANP / Archief)

AMSTERDAM / TILBURG - Het is donderdag een cruciale dag in het proces tegen Aydin C. De Tilburger die wordt verdacht van het afpersen van meerdere mannen en 35 minderjarige meisjes, onder wie de Canadese tiener Amanda Todd, hoort welke straf justitie tegen hem eist. Behalve van afpersing wordt C. ook verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno.

Justitie kondigde eerder al aan met een forse strafeis te komen. C. zit al drie jaar in voorarrest en heeft altijd ontkend. In de rechtszaal in Amsterdam heeft hij tot nu toe gezwegen. Hij zegt niks en beroept zich steeds op zijn zwijgrecht. Pas bij het laatste woord gaat hij zijn zegje doen, zo heeft hij aangegeven.



Aydin C. ging volgens justitie op een zeer geraffineerde manier te werk. Hij zou soms jaren de tijd hebben genomen voor zijn afpersingspraktijken. Daardoor kon hij lang onder de radar blijven. Hij deed zich op internet voor als vrouw of tiener en chanteerde zijn slachtoffers met seksueel getinte foto’s en beelden die hij van ze kreeg. Dit telkens onder een andere naam.Tegenover meerderjarige mannen die niet open voor hun seksuele geaardheid uitkwamen, deed hij zich voor als jonge jongen. Hij zou de mannen hebben overgehaald om seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. Met de opnames perste hij de slachtoffers vervolgens af.C. is ook verdachte in de geruchtmakende zaak van de Canadese tiener Amanda Todd. Hij zou een naaktfoto van het 15-jarige meisje aan al haar Facebookcontacten hebben verstuurd. Amanda werd na het verspreiden van de foto zo erg gepest dat ze in 2012 besloot een einde aan haar leven te maken.De zaak Todd wordt in deze voor de rechtbank in Amsterdam niet behandeld. Canada wil dat hij hiervoor wordt uitgeleverd. Zijn advocaat probeert dit tegen te houden.In januari 2014 werd de geboren Tilburger opgepakt in een vakantiehuisje in Oisterwijk.