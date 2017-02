'Gevangene op proefverlof die los ging in Someren is Hoensbroekse kofferbakmoordenaar'

EVERTSOORD - De 28-jarige gevangene die verdacht wordt van drie gewapende overvallen tijdens zijn proefverlof in Someren, Overloon en Geleen, is Issam T. uit Sittard. Dat meldt De Limburger. Hij is in 2009 veroordeeld tot 15 jaar cel in de zogeheten Hoensbroekse kofferbakmoord.

In februari 2008 werd het lichaam van de 20-jarige Faried Abdou uit Heerlen gevonden in de kofferbak van zijn eigen auto. De moord was spraakmakend: Farried kreeg drie kogels in zijn lijf en daarna werd zijn hoofd ook nog eens met een hamer ingeslagen. Zijn auto, met daarin zijn lichaam werd gevonden in Hoensbroek.



T. werkte bij de moord samen met zijn zwager Clark V. Het duo was uit op geld van Faried, zo schreef L1 tijdens de rechtszaak in 2009. Na de moord overvielen ze ook het huis van de zwangere vriendin van Faried.



'Wel aanwezig, geen moordenaar'

Issam T. en zijn zwager legden tijdens de rechtszaak verschillende verklaringen af over de moord. Issam bekende dat hij wel bij de moord aanwezig was, maar ontkende vervolgens de moordenaar te zijn. Toch zag de rechter hem wel als initiatiefnemer van de moord en veroordeelde hem tot 15 jaar cel.



In 2018 zit tweederde van zijn straf erop. Sinds half oktober 2016 zit T. in de halfopen inrichting van gevangenis Ter Peel in Evertsoord (Limburg). In de weekenden mocht hij dan op verlof, wel met een enkelband om. Dat weerhield hem er blijkbaar niet van om toch de fout in te gaan: op 14 januari zou hij de Kruidvat in Someren hebben overvallen, een week later een vakantiepark in Overloon.



Niet fouilleren en geen detectiepoortje

Bij Issam T. werden woensdag in zijn cel een wapen en munitie gevonden. In de kofferbak van zijn auto ook nog een Kalasjnikov. Volgens De Limburger kon T. de wapens en munitie mee naar binnen nemen, omdat hij niet door de detectiepoortjes hoefde en werd hij ook niet gefouilleerd. Naast het strafrechtelijk onderzoek is door de Dienst Justitiële Inrichtingen een intern onderzoek begonnen