Auto botst op vrachtwagen op A67 Asten, weg dicht

ASTEN - Een auto is donderdagochtend tegen een vrachtwagen gebotst op de A67 tussen Liessel en Asten. De weg is afgesloten.

Volgens de VID is er een traumahelikopter opgeroepen. Rond kwart over negen stond er vier kilometer file, goed voor elf minuten vertraging.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.