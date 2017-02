Onder de vier minuten! Goud voor Ireen Wüst op 3000 meter WK afstanden

GANGNEUNG - Ireen Wüst heeft goud gewonnen tijdens de eerste dag van het WK afstanden. De Goirlese legde donderdagochtend de eerste afstand, de 3000 meter, af in drie minuten en 59,05 seconden. Martina Sábliková, op papier de belangrijkste concurrent van Wüst, kwam pas na drie minuten en 59,65 seconden over de finish.

Sábliková begon - net zoals Wüst - snel aan haar race, maar de Tsjechische moest steeds wat meer inleveren. Zij veroverde wel zilver.



Landgenote Antoinette de Jong won brons. Zij kwam na vier minuten en 1,99 seconden over de finish.



Wüst eindigde tijdens het WK afstanden van een jaar geleden nog als tweede op de 3000 meter . Toen moest ze de Tsjechische Martina Sábliková voor zich dulden. Die was toen 0,08 seconden sneller dan de Goirlese.Wüst won in het Russische Kolomna wel goud op het onderdeel ploegachtervolging , samen met Antoinette de Jong en Marrit Leenstra.De mannen komen donderdag in actie op de 5000 meter. Op die afstand worden Sven Kramer en Jorrit Bergsma als grote favorieten voor het goud gezien.