Onbekende knipt haar van hoofd vrouw in Eindhoven

EINDHOVEN - Een onbekende heeft zomaar de haren afgeknipt van een vrouw die wachtte op een bankje bij het busstation bij het centraal station in Eindhoven. Dit gebeurde vorige week donderdag, toen ze in de buurt zat van de Albert Heijn To Go.

De vrouw werd er door een voorbijganger op gewezen dat een stuk van haar lange haar op het bankje lag. Het ging om een stuk van zo'n dertig centimeter.



Impact

Omdat er zo'n groot stuk haar was afgeknipt, was de vrouw genoodzaakt haar gehele haar tot net over haar schouders af te laten knippen.



De politie is, gezien 'de impact van deze situatie', op zoek naar getuigen.



Ook in Utrecht

Het plotseling afknippen van haren gebeurde eind november vorig jaar ook in de HEMA aan de Oudegracht in Utrecht. Daar werd onder meer haar afgeknipt van een 13-jarig meisje uit Someren, meldde RTV Utrecht.