'Ik heb die van Sven!', Ireen Wüst krijgt verkeerde medaille bij WK afstanden

GANGNEUNG - Gefronsde wenkbrauwen en een grote glimlach bij schaatsster Ireen Wüst toen ze donderdag op het podium stond om haar gouden medaille bij het WK afstanden in ontvangst te nemen. Ze kreeg namelijk de verkeerde gouden medaille omgehangen. "Ik heb, denk ik, Svens gouden medaille gekregen", vertelde na de ceremonie aan de NOS.

In plaats van het goud voor de 3000 meter voor vrouwen kreeg ze het goud van de 5000 meter voor mannen. Die plak kan later vandaag voor Sven Kramer zijn. Hij is één van de grote kanshebbers en verdedigt op het WK afstanden zijn titel op die afstand. In de laatste rit neemt hij het op tegen landgenoot én andere favoriet Jorrit Bergsma.



De Goirles schaatste eerder op de dag op de 3000 meter in Gangneung naar een tijd van 3.59,05. Dat was voldoende om het goud in de wacht te slepen Maar blijkbaar niet haar eigen gouden plak. Het is nog niet bekend of en wanneer ze haar eigen goud krijgt. Gaat het goud bij de 5000 meter naar Bergsma of Kramer dan moet het ruilen van de medaille niet zo moeilijk zijn.