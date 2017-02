Buschauffeur die bijtende vloeistof in het gezicht kreeg werkt weer: 'Het gaat goed'

EINDHOVEN - Het gaat goed met de Eindhovense buschauffeur die een bijtende vloeistof in zijn gezicht kreeg. Dat laat zijn werkgever weten.

De buschauffeur kreeg tijdens een stop bij een halte in Eindhoven een bijtende stof in zijn gezicht gespoten. Daarna renden twee of drie jongemannen weg.



Weer aan het werk

De politie zette een getuigenoproep op facebook. Daarin stond dat de chauffeur 'door de aanval met de vloeistof schade aan zijn ogen heeft opgelopen die hopelijk nog zal herstellen.'



Volgens woordvoerder Nicky Jansen van busmaatschappij Hermes gaat dat wel goedkomen. "Hij is even thuis geweest, maar hij is nu weer aan het werk. Hij zal er geen blijvend letsel aan overhouden."



De busmaatschappij heeft beelden van het incident afgestaan aan de politie.