'Bossche Bitch ligt lekker in de mond en maakt je warm'

Queen of the Bossche Bubbels is een stadsslijterij in Den Bosch.

DEN BOSCH - Kijk er over twee weken niet raar van op als er in café's in Den Bosch regelmatig gevraagd wordt om een Bossche Bitch. Waarschijnlijk wordt dan gedoeld op het nieuwe kruidendrankje dat stadsslijterij Queen of the Bossche Bubbels ontwikkelde.

"Dit moet dé hit worden van het aankomende carnaval", vertelt een woordvoerder van de stadsslijterij. "We hebben dit speciaal voor dit feest bedacht. Het is een lekker kruidendrankje met aroma's van kaneel. Het is lekker als het gekoeld heeft gestaan. De Bossche Bitch is dus koud van buiten, maar maakt je lekker warm van binnen."



'Misschien ben ik er ook een...'

Volgens de woordvoerder kwam de naam Bossche Bitch 'ineens naar boven'. "Want er lopen tijdens carnaval genoeg bitches rond. En wat is er nou mooier dan een bitch? Misschien ben ik er ook wel een... Maar zonder gekheid: ik vind het gewoon een keileuke naam . Het ligt lekker in de mond."