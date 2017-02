Man bedreigt gezin met vuurwapen in Oosterhout

OOSTERHOUT - Een 49-jarige man heeft woensdagavond een Oosterhouts gezin bedreigd met een vuurwapen. Dat gebeurde in de wijk Slotjes. Rond elf uur stond de man te schreeuwen bij de voordeur van het huis. Hij riep dat hij ging schieten en bedreigde de bewoners met een vuurwapen.

Toen de slachtoffers de politie belden, vertrok de man. De politie kreeg een duidelijke omschrijving van de dader. Agenten die naar het huis op weg waren zag de verdachte lopen.



Getrokken wapens

Omdat hij mogelijke en vuurwapen bij zich had, trokken ze hun wapens om hem aan te houden. Het vuurwapen had de verdachte niet meer bij zich, wel had hij munitie op zak. In zijn huis werd later wel een vuurwapen gevonden. Dat is in beslag genomen.



Het is niet bekend waarom de man het gezin bedreigde.