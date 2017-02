Politie vindt kweekruimte in kinderkamer op hennepruimdag

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft woensdag tijdens de hennepruimdag in Brabant vijf kwekerijen ontdekt in district De Markiezaten in Bergen op Zoom. Er zijn in totaal meer dan achtduizend stekken en planten in beslag genomen en vernietigd. Ook op andere plaatsen was het raak voor de politie. Zo werd er een kweekruimte in een kinderkamer in Roosendaal gevonden.

De politie viel tijdens deze dag verschillende woningen in Brabant binnen. In totaal zijn er binnen deze regio vier verdachten aangehouden.



7000 stekjes

Ook in Dinteloord was het raak. Hier werden twee kwekerijen aangetroffen. In een schuur aan de Zuidlangeweg werden door de politie 7527 hennepstekjes in beslag genomen. In een woning aan de Witte de Withstraat troffen agenten 52 planten aan.



Aan de Spuilaan in Oudenbosch werd een kwekerij met 344 hennepplanten aangetroffen en geruimd en in de Coornhertlaan in Roosendaal troffen agenten een kwekerij met 161 planten aan. Dit was de enige locatie waar de stroom niet illegaal werd afgetapt.





Kweekruimte in de kinderkamer

Tot slot werd in Sint Willebrord, in een woning aan de Valkendonk meer dan zestig hennepplanten in beslag genomen en vernietigd. In een woning aan het Jordaensplein in Roosendaal werden twee kweekruimtes aangetroffen, waarvan een in een kinderkamer. In de woning vond de politie ook een vuurwapen.



Ook in Tilburg en Breda trof de politie nog kleine hennepkwekerijen aan.