Doodlopend weggetje werd drukke doorgaande route: buurt wil meer verkeersdoden voorkomen

ROOSENDAAL - Vrachtwagens die rakelings langs fietsers scheuren, afslaande personenauto's, opleggers die in de remmen moeten. Het is oppassen geblazen in de Leemstraat in Roosendaal. Buurtbewoners maken zich grote zorgen over de toenemende verkeersdrukte.

Ze hebben een petitie naar de gemeente Roosendaal gestuurd met het dringende verzoek om maatregelen. Volgens buurtbewoonster Gemma Engelen zou een gescheiden fietspad een goede oplossing zijn. Er zijn al diverse ernstige ongelukken gebeurd, met gewonden maar ook doden.



De Leemstraat is in korte tijd uitgegroeid van een rustig doodlopend weggetje met zandpad, tot een drukke doorgaande route. Dat heeft vooral te maken met de groei van de bedrijventerreinen Borchwerf en Majoppeveld. De oude doorgaande parallelweg langs de A58 is verkeersluw gemaakt, de Leemstraat werd de hoofdroute.De Leemstraat is daarna vastgekoppeld aan de nieuwe noordoosttangent: de snelle verbindingsweg tussen de A58 en de A17. Dat is een aantrekkelijke route voor verkeer dat op de bedrijventerreinenen moet zijn en de snelweg wil mijden. Omdat beide terrein nog steeds groeien - pas opende de Primark een enorm distributiebedrijf - is de vrees dat het alleen maar drukker wordt. Dat in combinatie met fietsende scholieren uit Zegge en Oudenbosch, is vragen om ongelukken, zegt de buurt.Wat de situatie extra gecompliceerd maakt is dat de Leemstraat deels op grondgebied ligt van de gemeente Rucphen. Mogelijk moeten beide gemeenten maatregelen nemen. Donderdagavond praat de Roosendaalse politiek over de kwestie.