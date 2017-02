Inwoners Overloon en Someren verbijsterd over overvaller die toesloeg tijdens weekendverlof

OVERLOON - Verbijstering en ongeloof bij de inwoners van Overloon. De overval begin dit jaar op vakantiepark Landal De Vers blijkt te zijn gepleegd door een beruchte crimineel die met weekendverlof was. Ook in Someren, waar de man een Kruidvat overviel, is dit het gesprek van de dag. De overvaller is de dader van de zogeheten Hoensbroekse kofferbakmoord in 2008.

De 28-jarige man, Issam T, werd in 2008 tot vijftien jaar cel veroordeeld voor moord. Sinds 2016 verblijft hij in de half open strafinrichting van gevangenis Ter Peel in Evertsoort. Tijdens een aantal weekendverloven sloeg de beruchte crimineel toe met gewapende overvallen.





Nergens meer veilig

"Je bent nergens meer veilig", zegt een vrouw uit Overloon. Zij vindt het onbegrijpelijk dat de crimineel met weekendverlof mocht. Dat er ook nog zware wapens en munitie in zijn cel zijn gevonden vindt zij helemaal te gek voor woorden!



De meeste mensen in Overloon reageren verbijsterd op het nieuws: "Dit moet gewoon niet kunnen", zegt een man hoofdschuddend. Een vrouw die op het vakantiepark werkt als schoonmaakster herinnert zich de impact van de gewapende overval: "Mensen moesten wegduiken bij de receptie".