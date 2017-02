Vrijspraak voor brandstichting aan Goudbaard in Bergen op Zoom, wel TBS voor verdachte Manfred V.

BERGEN OP ZOOM - Manfred van V. is donderdag vrijgesproken van brandstichting in zijn appartementencomplex aan de Goudbaard in Bergen op Zoom. Wel heeft de rechter in Breda TBS met voorwaarden opgelegd aan de 41-jarige man.

Die straf kreeg hij voor het in brand steken van een bestelbus, ook in Bergen op Zoom. Ook kreeg hij ruim een jaar celstraf, precies de lengte die hij al vast zat in voorrarrest.



Geen bewijs

Voor de brand aan de Goudbaard had justitie te weinig bewijs. In oktober 2015 raakte het appartementencomplex ernstig beschadigd door brand en konden 38 gezinnen hun huis vijf weken niet in.



Tijdens de rechtszaak bleek dat Manfred van V. al een TBS-verleden heeft vanwege brandstichting. Uit onderzoeken blijkt bovendien dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft en verslaafd is aan alcohol en drugs.



Van V. woonde zelf ook in het complex aan de Goudbaard. Ook zijn appartement raakte beschadigd. Na de brand deed hij zijn verhaal bij Omroep Brabant.



