Checked by Robots: controlerobots moeten gebruikte iPhones van imagoprobleem afhelpen

BREDA - Zo'n duizend gebruikte iPhones per week krijgen via het Bredase bedrijf Forza Refurbished een nieuwe eigenaar. Maar niet voordat ze door één van de geavanceerde robots zeer uitgebreid zijn gecontroleerd op mankementen. De machines checken de toestellen op manieren die handmatig onmogelijk zijn. Daarmee heeft het bedrijf een primeur in de Benelux.

Gebruikte iPhones kampen met een imagoprobleem. Al zijn ze goedkoper dan een nieuwe, niemand wil een toestel waar iets aan mankeert. Forza Refurbished kan met de splinternieuwe robots daarop veel beter controleren en gerichter repareren. De kopers van hun gebruikte iPhones 5 of 6 krijgen daardoor, naast de gebruikelijke garantie, een beter product.



Amerika

De vele duizenden gebruikte iPhones zijn afkomstig van Amerikaanse telecomproviders die hun klanten, veel eerder dan in Europa, de allernieuwste toestellen aanbieden. Per kerende post worden de oude toestellen door die klanten teruggestuurd naar de providers, die vervolgens de nette exemplaren doorverkopen aan Forza, aan de Zuidelijke Rondweg in Breda.



De drie controlerobots zijn van Oost-Europese makelij en worden voor 'tienduizenden euro's per maand' geleast. Gecontroleerd, gerepareerd en daarna nog eens door de robots gecheckt worden de telefoons keurig verpakt in zwarte doosjes. Op de deksels prijkt de sticker 'Checked by Robots' wat voor klanten in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk de doorslag moet geven om zo'n gebruikt toestel aan te schaffen.



Samsung

Ook staat op de doosjes de tekst 'van duur naar duurzaam', want hergebruik van bestaande toestellen is volgens het bedrijf veel minder belastend voor het milieu. Forza Refurbished handelt nu alleen in iPhones, maar het is de bedoeling dat ze ook gebruikte Samsung-toestellen gaan verkopen.