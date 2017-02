K3 in Tilburg voor tv-opnames 'K3 Dansstudio' om kinderen dansjes te leren en te laten sporten

TILBURG - De skatehal van Hall of Fame in Tilburg is deze dagen even omgetoverd tot filmset. De dames van K3 nemen er een nieuw seizoen van hun tv-programma 'K3 Dansstudio' op. Daarin leren zij kinderen de dansjes uit hun videoclip. Donderdag werden de dansjes voor de single Play-O opgenomen.

De nieuwe cd van het Belgische trio is wat stoerder en bedoelt om kinderen aan het sporten te krijgen. Daarom was een skatehal het perfecte decor. "In de clip van Play-O zit al heel veel sport, die lijn trekken we in het tv-programma door", zegt de rossige Hanne.



In eerste instantie gingen de producenten van Studio 100 op zoek naar een skatehal in België. De mooiste bleek echter in Tilburg te staan. "Ik wist niet eens dat zoiets bestond, zo groot", zegt Marthe. "Ik zou zelf mijn kinderfeestje hier hebben willen geven als ik nog klein was". De blonde, Klaasje, vult aan: "maar nu zou ik hier ook prima met vrienden kunnen chillen".



Bij de Hall of Fame zijn ze natuurlijk apetrots. “Vanaf het moment dat Studio 100 liet weten hier te willen komen hebben we er alles aan gedaan om ze binnen te halen” zegt Cees Thomassen van Hall of Fame.Toch is het niet de bedoeling dat de skatehal een filmdecor wordt in de toekomst. “We proberen altijd zoveel mogelijk verschillende dingen te doen, maar in eerste instantie komen de mensen hier om te skaten, dus die mensen moeten er niet te veel last van hebben.”