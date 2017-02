Kunstenaars verplaatsen Hilvarenbeek naar het strand

HILVARENBEEK - Voor de meeste Brabanders is 't toch nog wel een autoritje voordat ze zich in zee kunnen onderdompelen. Tot eind april kunnen ze om de hoek terecht... in Hilvarenbeek. Daar bouwde een groep kunstenaars een week aan '360 graden Seascape', een kunstwerk waar de toeschouwer aan alle kanten is omringd door bruisend water.

In de bossen aan de rand van Hilvarenbeek liggen de Hilvaria-studio's. Eén van de zalen daar is ooit speciaal gebouwd voor bijzondere vormen van fotografie. |n Het Ei - zo heet die zaal - zijn er weinig rechte hoeken zodat de fotografen van voor de fotoshoptijd daar bijzondere dingetjes konden proberen.



Door een gordijntje

In die zaal staat nu '360 graden Seascape' van Tilburger Rob Moonen en de het componistenduo Strijbos en Van Rijswijk. Je kan naar binnen door een gordijntje opzij te schuiven. Van alle muren rollen de golven dan op de toeschouwer af. De muziek past erbij: ruis, logisch bij de golven, zeemeeuwachtige geluiden en soms een grommende cello. In het midden van de ruimte staat een bankje; dit is een werk om even tijd voor te nemen.





De beelden komen uit het archief van beeldend kunstenaar Rob Moonen Tijdens bijna elke reis die hij maakt, vindt hij zichzelf terug op het strand met zijn camera gericht op de golven. "Wie naar de zee kijkt, staat met zijn rug naar de beschaving; het is het laatste beetje echte natuur dat we kennen."Moonen maakte met Strijbos en Van Rijswijk eerder een kunstwerk van zijn zeebeelden. Toen werd zijn materiaal vertoond op enorme beeldschermen. Omdat de schermen te groot zijn voor bijna alle ruimtes, was dat werk tot nu toe nog maar één keer te zien. Vandaar de poging van het drietal de films nu op alle muren van de zaal tegelijk te projecteren.Technisch een lastig klusje: "Ik denk dat we wel aan de rand zitten van wat er met deze techniek kan," zegt Rob Moonen. "We zijn hier met z'n vieren een week bezig geweest om alles aan elkaar te knopen."Het resultaat is bijzonder. Het is geen palmenstrand á la vakantiebeurs geworden. Door de projectie is niet alles gestoken scherp en lijken de beelden soms abstract; soms herken je de golven, op andere momenten zou het ook het noorderlicht kunnen zijn of moet je denken aan de vage lijnen die mensen zich misschien nog herinneren van de zwangerschapsecho's van zo'n 25 jaar geleden. En dat dan op vier muren tegelijk!'360 graden Seascape' staat nog tot eind april.