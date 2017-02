Money, money, money! Vooral in Alphen-Chaam: 'Hoeveel geld heeft u meneer?'

ALPHEN - De inwoners van de gemeente Alphen-Chaam zijn rijk! De grensgemeente in West-Brabant telt opnieuw de meeste miljonairs van Brabant. In 2015 had 6,6 procent van de huishoudens in een vermogen van meer dan een miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 4,4 procent, een toename van meer dan 50 procent dus. Dat blijkt uit cijfers die het CBS.

"Geld heb ik niet, maar spullen!", zegt een vrouw bij de supermarkt in het dorp Alphen. "Het is hier prettig wonen", zedgt een man bij een villa in de wijk 't Zand in Alphen.





"Er staan hier wel veel mooie huizen ja. Maar of die ook allemaal geld hebben weet ik niet", hoor ik iemand zeggen in de wijk. "Er zijn hier huizen van boven een miljoen maar er zijn er ook die goedkoper zijn".De cijfers verdienen wel enige nuance: voor het eerst is door statistiekenbureau CBS ook de waarde van de eigen woning bij het vermogen opgeteld.