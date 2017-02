NAC laat nieuw voetballied in de soep lopen: 'Schandalig!'

BREDA - De opname van een nieuw NAC-lied is donderdagmiddag op een fiasco uitgedraaid. Een aantal spelers zou in de studio het refrein mee komen zingen, maar dat werd hen op het laatste moment door de Bredase club verboden. De reden was dat initiatiefnemer en fan Evert van Huygevoort zich afgelopen vrijdag tijdens de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch in het uitvak verbaal zou hebben misdragen. Die ontkende dat en even later mochten de spelers alsnog mee doen. Maar toen was het te laat.

Hij had er vreselijk veel zin in. Al heel lang wilde zanger Evert van Huygevoort namelijk een liedje opnemen voor zijn geliefde club NAC. En de supporter van de Bredase club had het goed geregeld. Op donderdagmiddag zouden er om twee uur vijf NAC-spelers naar de studio in Roosendaal komen om het refrein van zijn lied 'Ik sping voor NAC' mee te zingen. De toezegging was er, geen vuiltje aan de lucht.



Tot vlak voor de klok van twee. Op dat moment kreeg Van Huygevoort een telefoontje van NAC-medewerker Leon Aerssens van NAC die doodleuk vertelde dat de spelers niet zouden komen. "Echt twee minuten voor tijd krijg dat telefoontje", zegt de aangeslagen zanger. "De reden dat ze niet komen? Wij waren afgelopen vrijdag bij de uitwedstrijd van NAC tegen FC Den Bosch en daar zou ik blijkbaar dingen hebben geroepen of hebben gezegd. Ze zeggen in ieder geval dat er vanuit het uitvak dingen tegen de spelers zijn gezegd. Maar ze zoeken gewoon een reden om het niet door te laten gaan."NAC zegt in eerste instantie aanwijzingen te hebben dat Van Huygevoort zich afgelopen vrijdag verbaal heeft misdragen. "Ze zeggen het, maar dat is niet zo. En bovendien, voetbal is emotie. Als je wint, laat je dat horen. En als je verliest, laat je dat ook horen. Wat is je misdragen? Je hebt verloren en dan zeg je weleens wat. Dan scheld je weleens, daar ben je voetbalsupporter voor. Ik heb niks gedaan. Er is ook helemaal niets bijzonders gebeurd daar."Een kwartier later trekt NAC de keutel weer in, de spelers komen toch. Maar alleen Robbie Haemhouts verschijnt uiteindelijk. "We mochten eerst niet komen, maar later toch weer wel", zegt de aanvoerder van NAC. "Ik kon makkelijk keren, maar de Belgische jongens zijn alweer onderweg naar België. Die gasten stonden al bijna in Antwerpen, dus dat ging niet meer." Omdat één speler geen koor maakt, moet Evert alsnog de opnames afblazen."Ik vind het schandalig wat NAC doet", is de boze reactie van de zingende NAC-fan. "Iets kan niet doorgaan, dat snap ik en dat is ieders goed recht. Maar twee minuten voor tijd afbellen, is schandalig! Maar dit gaat nog wel gebeuren hoor, dit gaat gewoon nog een keer door. Heel Breda rekent er op. Ik ga nu naar NAC om dit recht te zetten. Doordat hij tien minuten later terug belt dat het alsnog doorgaat, verraadt hij zichzelf."