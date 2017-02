Na vijf jaar alsnog arrestatie voor beschieten van kind in Cuijk

CUIJK - De politie heeft dinsdag een 49-jarige man uit Cuijk gearresteerd die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij het schietincident op oudjaarsavond 2011 aan de Vuurijzerstede. Hierbij raakte een 11-jarig jongetje zwaargewond.

Op oudjaarsavond in 2011 kreeg de politie een melding binnen van een zwaargewond 11-jarig jongetje in Cuijk. Na onderzoek bleek hij geraakt te zijn door een kogel. Het slachtoffertje raakte zeer ernstig gewond, maar overleefde gelukkig.



Ondanks onderzoek van de politie werd de dader nooit aangehouden. Vanwege gebrek aan verdere aanknopingspunten werd het onderzoek in 2012 zelfs gestopt, tot verdriet van de familie van het slachtoffer.



Anonieme tip

Vorig jaar kwam er bij de politie een nieuwe, anonieme tip binnen. Dit leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de een 49-jarige Cuijkenaar. De politie heeft vorige week op twee plaatsen in Cuijk doorzoekingen gedaan waarbij verschillende wapens en munitie zijn gevonden. De verdachte is voorlopig in vrijheid gesteld. Hij blijft wel verdachte.