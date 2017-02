Zelfmoord in Woenselse Poort: nabestaanden willen geld zien van GGzE

EINDHOVEN - De nabestaanden van een man die vorig jaar zelfmoord pleegde in tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven, willen geld zien van de GGz Eindhoven (GGzE). Ze beginnen een procedure om in elk geval de crematiekosten van ruim achtduizend euro vergoed te krijgen. Een woordvoerder van de nabestaanden zegt dit in het Eindhovens Dagblad.

Hij reageert op een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie, dat deze week naar buiten kwam. Hierin staat onder meer dat er binnen De Woenselse Poort, een onderdeel van de GGzE, sprake is van drugsgebruik, agressie en intimidatie. Het leidde tot boze en verontwaardigde reacties.



'Geen adequate begeleiding'

“Dit rapport laat in één oogopslag zien dat er al die tijd geen adequate begeleiding is geweest voor mijn broer”, zegt Bert Trip in de krant.



Hij is de broer van de 52-jarige Fokko, die in februari vorig jaar een vuurwapen de kliniek wist binnen te smokkelen. Met dat pistool maakten hij en zijn vriendin in de instelling een eind aan hun leven.