Truck met lpg gekanteld op E34 bij Retie, verkeer naar Eindhoven moet omrijden

EINDHOVEN - Het verkeer dat vanuit België naar Eindhoven wil, heeft donderdag met grote problemen te kampen. Weggebruikers wordt geadviseerd over Breda om te rijden. Reden: op de snelweg E34 (Antwerpen-Turnhout) is bij Retie een vrachtwagen met lpg omgevallen. De E34 is het Belgische vervolg van de Nederlandse A67.

Er staan al files op wegen als de A58 waar het verkeer noodgedwongen gebruik van moet maken. Tussen Breda en Eindhoven moet het verkeer tijdens de avondspits in beide richtingen rekening houden met zeker twintig minuten vertraging.



Ook in de dorpen in de grensstreek, waaronder Bladel, zijn de gevolgen te merken. Veel verkeer maakt er gebruik van sluiproutes.Het ongeluk gebeurde donderdagmorgen al bij Retie, ten zuiden van Turnhout. De combinatie wordt na de avondspits geborgen en vanwege die werkzaamheden zal het verkeer op de E34 richting Antwerpen worden omgeleid. De 'Nederlandse' A67 gaat in België over in de E34.