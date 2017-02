'Hier reed die goederentrein mijn auto aan gort', terug naar de plek van het ongeluk

BOXTEL - Martijn van Geffen (18) uit Haaren zag zijn nieuwe auto dinsdagmiddag compleet aan gort gereden worden door een goederentrein in Boxtel. Hij ging donderdagochtend terug naar de plek des onheils.

Zichtbaar aangeslagen loopt hij naar de plek van het ongeluk. "Het is toch wel eng om hier weer te staan. Ik heb iets meegemaakt, wat je niet mee wil maken." Van Geffen is er stil van. Zijn moeder Connie staat naast hem. "Ik vind het moeilijk om hier te zijn. Ik rijd wekelijks over deze overgang en iedere keer moet ik er weer aan denken. Het zal nog lang duren voordat dit gevoel slijt."



Klapband

De jongen uit Haaren was vanuit school onderweg naar huis. Hij kreeg een klapband en raakte midden op het spoor de controle over zijn auto kwijt. Van Geffen probeerde de auto nog weg te krijgen, maar dat mislukte.



"Je moet wel aan de kant gaan, want anders ben je er zelf geweest. We probeerden nog te seinen, maar zo'n goederentrein kan nooit op tijd afremmen." Hij rende naar de kant. "Ik zag hoe de trein mijn auto vernietigde. Ik had hem nog maar net gekocht."



Hij krijgt geen cent van de verzekering, omdat hij minimaal verzekerd is. "Mijn wereld stortte voor de tweede keer in." Langzaam maakt de woede om het verlies van de auto plaats voor een gevoel van opluchting. "Ik heb echt heel veel geluk gehad."