Willem II moet Kostas Lamprou houden: ‘Betere doelman halen is niet realistisch’

TILBURG - Kostas Lamprou neemt na dit seizoen afscheid van Willem II. De doelman en de club zijn niet tot een akkoord gekomen over een nieuw contract. Het vertrek van Lamprou is een aderlating voor de Tricolores, ook volgens voormalig Willem II-goalie Jim van Fessem en Oscar Moens.

Van Fessem denkt dat Willem II Lamprou zeker gaat missen. "Kostas heeft zijn waarde bewezen. Hij is rustig en een stabiele doelman. Hij is zeker van het niveau van Willem II."



Moens heeft wat dat betreft dezelfde mening. "Ik denk dat Willem II Lamprou gaat missen, ja. Ik denk dat Lamprou een prima keeper is, zeker voor het niveau Willem II. Als je kijkt wat hij beheerst van wat een keeper moet beheersen, dan heeft hij heel veel plusjes volgens mij."



ZIE OOK: Kostas Lamprou na dit seizoen weg bij Willem II



Stapje hogerop?

Moens, die zelf 49 keer onder de lat stond in het shirt van Willem II, kent de reden voor het aanstaande vertrek niet. "Maar misschien wil hij zelf wel een stapje hogerop. Dat zou kunnen. Ik denk dat hij een stapje hoger ook aan kan. De top is te hoog gegrepen. Daar heeft hij natuurlijk gezeten, hij was een prima stand-in voor Feyenoord. Voor de absolute top komt hij net iets tekort. Maar clubs daaronder, zoals Utrecht, Heerenveen en Vitesse, kan hij aan. Hij is net zo goed als wat er nu zit."



Een langer verblijf bij Willem II is volgens Van Fessem ook niet uitgesloten. De voormalig goalie, die zelf 130 keer het doel van de Tilburgse club verdedigde, ziet de twee partijen nog wel tot elkaar komen. "Ik moet nog zien of hij daadwerkelijk vertrekt. Redelijk van overtuigd dat de deur van beide kanten nog wel open staat. Dat is dus nog even afwachten. Een betere keeper ga je niet vinden, die speelt niet bij Willem II."



In de ogen van Van Fessem kun je geen betere doelman halen als Willem II zijnde. "En dan moet je nadenken als club. Als je tevreden bent over je huidige doelman en het is een jongen die hard werkt en goed ligt bij de supporters, moet je dan een ander halen? Zoals gezegd, ik denk dat de deur van beide kanten nog op een kier staat. Dan is het een kwestie van als grote mensen om tafel te gaan zitten en alles uit te spreken."Willem II gaat op zoek naar een nieuwe eerste doelman, volgens de technische staf zijn Mattijs Branderhorst en Nigel Bertrams er nog niet klaar voor. Moens hoopt dat de club in ieder geval kiest voor een speler uit eigen land. "Ik zie vaak buitenlandse keepers in Nederland spelen die absoluut niet beter zijn dan wat wij in Nederland hebben. Dat houdt de ontwikkeling van eigen jongens tegen en dat is doodzonde.""Soms halen we keepers en denk ik: prima allemaal, maar we hebben eigen jongens die net zo goed zijn. Soms hebben ze alleen nog een jaartje nodig om te kunnen rijpen, daar moeten ze de kans voor krijgen", aldus tweevoudig international Moens.