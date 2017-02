Toon Rooijmans wint 30.000 euro met MGNT, installatie die reageert op het publiek

EINDHOVEN - De Eindhovense architect Toon Rooijmans heeft een prijs van 30.000 euro gewonnen met een idee voor een enorme installatie. In de installatie MGNT beïnvloedt het geluid van het publiek het beeld én het geluid dat de installatie maakt. Met de prijs kan Rooijmans zijn idee uitvoeren: eind maart is de installatie te zien op het STRP-festival in Eindhoven.

Het Eindhovense STRP-festival reikt dit jaar voor het eerst de Act-prijzen uit. Het gaat om één prijs van 30.000 euro en twee van 15.000 voor nieuwe ideeën op het raakvlak van kunst en techniek. Door de prijzen wil het STRP-festival nieuwe ontwerpers en nieuwe ideeën ontmoeten. Het Eindhovense festival richt zich al jaren op kunstwerken waarin een grote dosis techniek is verwerkt. De winnaars werden gekozen uit ruim zestig inzendingen.





De MGNT bestaat uit een cirkel van tien meter doorsnee. In de ruimte daarboven wordt door beamers een zwevend en voortdurend veranderend beeld geprojecteerd. Het publiek in de ruimte beinvloedt met geluiden dat beeld en de muziek die ermee samenhangt.Rooijmans en zijn mede-ontwerpers Rhys Duindam, Luuk Schipperheyn en Lola Gielen vormen samen het 'What If'-collectief. Ze zijn al een flink eind op weg met hun idee. Door het geld van de prijs kunnen ze de MGNT nu definitief afbouwen.De bedenkers noemen hun idee een hommage aan Dick Raaymakers die in de jaren vijftig in het Natlab van Philips de eerste elektronische muziek in Nederland maakte.