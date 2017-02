De Klokkenberg Breda wordt mogelijk luxe woonwijk

BREDA - Een van de twee potentiële kopers van voormalig sanatorium en ziekenhuis De Klokkenberg bij Breda heeft een plan gepresenteerd aan de huidige eigenaar Wooninc. De mogelijke koper, Timpaan, een ontwikkelaar uit Rijsenhout, wil een luxe woonwijk bouwen op het complex.

Timpaan heeft het plan samen met Rezidenz Development uit Eindhoven gemaakt. Het plan is ook al aan de gemeente voorgelegd. En die zou het bestemmingsplan er gedeeltelijk voor moeten wijzigen.



Volgens het plan zou de nieuwe Klokkenberg een 'eigen community' binnen Breda moeten worden. "De buurt ontstaat zo op een organische wijze, zoals dorpen en steden van oudsher zijn gevormd vanuit kleine, op zichzelf staande gemeenschappen'. In Breda is het nabijgelegen Ginneken daarvan een mooi voorbeeld", zo staat in het persbericht.



Bouw kan in 2019 beginnen

Op het landgoed worden huizen gebouwd in verschillende prijsklassen. In het hoofdgebouw komen tweehonderd appartementen. Daarnaast is het de bedoeling dat er eengezinswoningen, twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande huizen komen. Volgens de makers van de plannen zou de bouw in 2019 kunnen beginnen.



De plannen van de tweede potentiële koper zijn nog niet bekend. De huidige eigenaar heeft nog niet laten weten waar de keuze op is gevallen.