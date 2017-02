Brandbedrijf Van den Hoogen wordt voor 890.000 euro uitgekocht door gemeente Someren

SOMEREN - Er is een akkoord bereikt tussen Van den Hoogen Recycling en de gemeente Someren. Het bandenbedrijf wordt uitgekocht voor 890.000 euro. De overeenkomst ligt nu bij de raad, maar die lijkt ermee akkoord te gaan.

Van den Hoogen Recycling ging eerder dit jaar niet akkoord met een bod van 802.000 euro van de gemeente. Het bedrijf mag door de deal niet meer opnieuw opstarten en moet het terrein schoon opleveren.



In november vorig jaar woedde dagenlang een grote brand bij het bedrijf. Inwoners hadden enorm veel last van de brand en de rookontwikkeling.De raadsleden in Someren reageren met gemengde gevoelens op de uitkoop van het bedrijf. Burgemeester Veltman van Someren is wel tevreden met de deal: “Hiermee is een goede keus gemaakt.”