Honden, bloemen en 'die rotkop': 15.000 kwartetspellen van de woonkamer tot de zolder

TILBURG - Tilburger Piet van der Vlugt kocht een kwart eeuw geleden zijn eerste kwartetspelletje op een rommelmarkt. Achteraf was dat de start van wat nu een unieke en zeldzame collectie is geworden die meetelt in de wereld. De omvang van die collectie groeide in 25 jaar tijd van één naar meer dan 15.000 kwartetspellen.

Alleen al in de woonkamer van de Tilburgse verzamelaar staan vier grote kasten en die kasten zitten bom- en bomvol met kwartetspellen. Zijn verzameling beslaat niet alleen het woongedeelte, ook de zolder en slaapkamers staan vol met dozen en kasten vol met kwartetspellen. De oudste exemplaren in de verzameling gaan terug tot ver in de 19e eeuw.



Niet spelen wel verzamelen

Van der Vlugt speelt het spelletje zelf niet. "Het is hetzelfde als bij postzegelverzamelaars, die gebruiken de zegels ook niet waar ze voor bedoeld zijn."



Het gaat hem om het verzamelen. Hij ziet het echt als een hobby ziet en niet als een verslaving. "Het spelletje wordt nog steeds gespeeld en nog steeds worden er kwartetspellen uitgebracht, veelal als marketinginstrument."



Nazi-Duitsland

In zijn vitrinekasten staan ook twee spellen met Adolf Hitler in de hoofdrol, door Piet consequent 'die rotkop' genoemd. In de tijd dat de nazi's aan de macht waren kon spelenderwijs ook de machtsstructuur van nazi-Duitsland aangeleerd worden.



Vriendelijker en onschuldiger zijn de kwartetspellen over hondenrassen, bloemen, filmsterren, stripfiguren en ons Koningshuis. Over elk onderwerp is ooit wel een kwartetspel gemaakt.



Wat de gek er voor geeft

Kwartetspellen worden volop aangeboden op websites als Marktplaats en het internationale eBay. "Sommigen bijzondere spellen wisselen voor honderden euro's van eigenaar, maar daar doe ik niet aan mee." De mooiste exemplaren, volgens verzamelaar Piet, zijn de zelfgemaakte spellen. "Daar is er maar één van en dat maakt het spel al uniek."