Voorkom cybercriminaliteit: ‘Doe een envelop om een e-mail’

EINDHOVEN - Hackers, cybercriminaliteit en cybersecurity komen vrijwel dagelijks in het nieuws. Afgelopen week moest zelfs de StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezing het ontgelden. Hoe kunnen bedrijven zich wapenen tegen dit soort aanvallen? Want: “Het probleem is groot en wordt steeds groter”, zegt Petra van Schayik, eigenaar van Compumatica in Uden.

“Eén verkeerde klik en je hebt al een virus in het systeem te pakken”, waarschuwt Petra van Schayik. Haar bedrijf Compumatica is gespecialiseerd in het beveiligen van computersystemen, onder meer van enkele ministeries.



“In de digitale wereld wordt steeds meer aan elkaar gekoppeld. We gebruiken onze netwerken om belangrijke gegevens te versturen. Daarmee loop je het risico gehackt te worden. Door gehackte gegevens te combineren hebben bijvoorbeeld Chinese hackers het ontwerp voor de JSF boven water kunnen halen. Daarna hebben ze een soortgelijk vliegtuig nagemaakt.”



Verkeerde klik

Ruim een kwart van de Nederlandse mkb-bedrijven is weleens slachtoffer geweest. “Cybercriminaliteit is booming. Medewerkers krijgen heel veel phishing e-mails binnen. Voor je het weet komen gegevens of wachtwoorden in verkeerde handen. Ook bij grote bedrijven komt het voor. Je zou verwachten dat die hun beveiliging op orde hebben, maar dat is niet altijd het geval”, zegt Van Schayik.



Van Schayik trekt de vergelijking met een ansichtkaart die van een vakantieadres is verstuurd. “Vroeger wist de postbode precies te vertellen waar je op vakantie was geweest. Een e-mail is eigenlijk hetzelfde. Ik adviseer om een ‘envelop’ om de e-mail met belangrijke gegevens te doen. Door de e-mail om een bepaalde manier te ondertekenen is de versleutelde inhoud alleen door de ontvanger te lezen.”



De ‘envelop’ is een van de tips die Van Schayik geeft om als bedrijf niet gehackt te worden. “Daarnaast moeten bedrijven en medewerkers weten wat de belangrijkste informatie is voor het bedrijf. Die kun je niet zomaar delen met anderen via internet. Verder is het belangrijk om regelmatig een back-up te maken van de bedrijfsgegevens. Op die manier raak je niet alle informatie kwijt. Tot slot is een laagdrempelig meldsysteem belangrijk. Een medewerker die in de fout gaat, moet weten dat er bij een snelle melding nog het een en ander rechtgezet kan worden.”



