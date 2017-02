Kampioenshorloge NAC op veiling in Friesland: 'Bijzonder dat het daar opduikt'

BREDA - In het seizoen 1920-1921 werd NAC kampioen van Nederland. Als cadeau kregen de spelers een gouden horloge met inscriptie. Komende week komt het op een veiling bij veilinghuis Ald Fryslân in IJlst.

Vanaf het Rat Verlegh Stadion is het 209,9 kilometer naar het veilinghuis waar het NAC-horloge op de veiling komt. Het bestuur van het NAC Museum gaat die reis waarschijnlijk maken. "Wij wisten niet dat er daar een horloge was. Maar daar hebben wij wel interesse in", zegt bestuurslid Ad van den Bemt.



Het NAC Museum heeft momenteel al een horloge. "Wij hebben er één hangen, maar dat is in bruikleen. Die is niet van ons. Het is het horloge dat Fanny Petit in 1921 kreeg." Kleinzoon Jeroen Petit heeft het in 2009 in bruikleen aan het museum gegeven. "Natuurlijk zijn we geïnteresseerd. Als we zoiets aan onszelf hebben is dat mooi, het is een echt museumstuk."



Taxatie van 150 tot 200 euro

Het veilinghuis schat de waarde van het horloge in op 150 tot 200 euro. Voor Van den Bemt geen reden om meteen af te haken. Vooral niet omdat er niet veel horloges zijn, er zijn er in 1921 tien gemaakt. "Er waren elf spelers. Dan zou je zeggen dat er elf horloges zijn gemaakt, maar het zijn er tien. Waarom? Dat weten wij ook niet."



Het horloge werd in 1921 cadeau gedaan aan speler Jos Laurijsen. Hoe het in Friesland terecht is gekomen vraagt Van den Bemt zich af. "Het is bijzonder dat het daar opduikt."