'Ik ga beter worden', Jermaine de Wind stapt strijdbaar op het vliegtuig naar Houston

TILBURG - Na een paar hectische weken is het vrijdag dan zover voor Jermaine de Wind. De Tilburger die acht hersentumoren heeft, stapt dan in het vliegtuig naar het Amerikaanse Houston voor de behandeling van zijn ziekte. Een laatste kans die hij krijgt doordat er geld is opgehaald met een crowdfundactie. 150.000 van de benodigde 250.000 euro is al binnen en dat is genoeg om de behandeling te starten.

De koffers zijn gepakt en De Wind is vol goede moed. "Ik kan nu niet meer wachten om te gaan, ik zou het liefste nu gaan", vertelt hij donderdagavond. "Ik ga echt met het gevoel weg dat ik beter ga worden. Wanneer ik terug kom ben ik een beter persoon en is alles in mijn hoofd weg."



Crowdfunding

In twee weken tijd werd er door een crowdfundactie een groot deel van de nodige 250.000 euro opgehaald. Veel Tilburgers hebben zich ingezet om geld op te halen. Jermaine en zijn vriendin Lisette van Dijk hadden dit nooit verwacht. Jermaine: "Ik ben daar iedereen heel dankbaar voor."



Nadat het koppel het nieuws van de uitzaaiingn kreeg te horen, is Lisette gaan zoeken naar behandelingen. "Toen we hoorden dat het zo hard terug was gekomen, gingen bij mij de alarmbellen wel rinkelen dat het slecht af zou lopen als we niks zouden doen", vertelt ze."Als wij met z'n tweeën waren geweest hadden Jermaine en ik ons er misschien makkelijker bij neer kunnen leggen dat het nu eenmaal zo is. Maar er zijn twee kinderen. Ik denk dat iedereen zich wel voor kan stellen dat als je een kindje hebt dat nog heel jong is en jou nodig heeft dat je dat niet zomaar wilt laten gaan."Maandag begint de behandeling in Houston. De arts stelt een persoonlijke behandeling op voor Jermaine. Deze bestaat uit medicijnen en chemo. Daarvoor heeft de arts alle MRI scans van de afgelopen negen jaar en het pathalogisch onderzoek van Jermaine bestudeerd.De arts is omstreden omdat hij geen onderzoek heeft gepubliceerd waarin staat dat de behandeling werkt. Toch hebben Jermaine en Lisette vertrouwen in de behandeling. Vooral omdat ze patiënten hebben gesproken waarbij de behandeling is aangeslagen.Het stel blijft samen met hun zoontje twee weken in Amerika om de behandeling te starten. Daarna krijgt Jermaine thuis nog negen maanden medicijnen toegediend en moet er iedere maand een MRI scan worden gemaakt om te kijken of de tumoren slinken. Het stel gaat dus een heftige periode tegemoed. Daar zag Jermaine in eerste instantie tegenop.Jermaine: "Ik dacht; weer een jaar chemische dingen slikken maar dat gevoel heb ik nu niet meer. Het moet nu allemaal gewoon maar eens klaar zijn".