Negen vluchtelingen in vrachtwagen bij Hazeldonk, ze belden zelf de politie

HAZELDONK - Op grensovergang Hazeldonk bij Breda zijn donderdagavond negen vluchtelingen in een vrachtwagen gevonden. "Naar omstandigheden maken ze het goed", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant.

De mensen belden zelf de politie in Nederland toen ze nog in België reden. Waarom ze de Nederlandse politie belden, wordt nog onderzocht.



Er is nog veel onduidelijk. Onder meer waar ze vandaan komen en wat de relatie tot elkaar is. De groep verblijft nu op de vreemdelingenafdeling van de politie in Breda. Wat er met ze gaat gebeuren, kon de politie nog niet zeggen.



Chauffeur aangehouden

De vrachtwagen, met Spaans kenteken, zou groente en fruit vervoeren. De chauffeur is aangehouden. Er wordt nog onderzocht of hij wist dat de mensen in zijn laadbak zaten.