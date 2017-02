Volg hier LIVE de wedstrijden van Michael van Gerwen en Jelle Klaasen in de Premier League Darts

NOTTINGHAM - Donderdag staat de tweede speelronde van de Premier League Darts op het programma. Jelle Klaasen speelt tegen Gary Anderson, Michael van Gerwen neemt het op tegen Peter Wright.

Klaasen verloor tijdens de eerste speelronde met 7-4 van Wright. Hij staat na de eerste speelronde daardoor op nul punten, samen met Kim Huybrechts, Adrian Lewis en Dave Chisnall.



Van Gerwen kwam in de eerste speelronde niet verder dan een 6-6 gelijkspel tegen Gary Anderson. Na de puntendeling liep de wereldkampioen tijdens het kwalificatietoernooi voor de UK Open tegen drie nederlagen aan.



