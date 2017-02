Gewapende overval op Texaco in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een tankstation van Texaco aan de Halsterseweg in Bergen op Zoom is donderdagavond overvallen. De dader gebruikte hierbij een mes.

Het is niet duidelijk of hij iets heeft buitgemaakt. Het gaat om een blanke man van 1,75 meter lang. Hij droeg een zwarte muts. Hij is gevlucht in de richting van nabijgelegen scholen.