Tilburgse fractievoorzitter Joris Bengevoord (32) wordt jongste burgemeester van Nederland

WINTERSWIJK - De Tilburgse fractievoorzitter van GroenLinks Joris Bengevoord is donderdagavond voorgedragen als burgemeester van Winterswijk. Met zijn 32 jaar is hij de jongste burgemeester van Nederland als hij geïnstalleerd wordt. "Ik ben unaniem verkozen, dat geeft ontzettend veel vertrouwen", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk en de commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, moeten zich nog over de voordracht buigen. "Ik begon met solliciteren ondanks al mijn werkzaamheden die ik nu doe en waar ik heel blij van word."



Hij is onder meer mede-eigenaar van familiepretpark De Waarbeek in Hengelo. Ook produceert hij toneelstukken. Dat doet hij samen met zijn echtgenoot Arijan van Bavel, bekend als Adje uit de shows van Paul de Leeuw. De twee probeerden het MIDI-theater in Tilburg nieuw leven in te blazen."Maar toen ik de vacature voorbij zag komen, kon ik het niet laten." Volgens Bengevoord is hij gekozen omdat hij energie kan geven en kan verbinden. "Dat zijn toch wel mijn sterkste punten." Bengevoord is een geboren Winterswijker, maar verhuisde naar Tilburg. Daar studeerde hij en leerde hij zijn man kennen. "Ik ga de stad wel echt missen. Het heeft mij voor een heel belangrijk deel gevormd. Ik vind het wel echt jammer dat ik Koningsdag vanaf de buis moet volgen en niet gewoon in Tilburg. Maar daar staat dan wel een geweldige functie tegenover."Hij realiseert zich dat de nieuwe functie geen ruimte meer over laat voor zijn oude werkzaamheden. "Ik weet zeker dat ze in Tilburg een geschikte vervanger voor me kunnen vinden in de raad. En ik ga stoppen met mijn andere werkzaamheden. Ik zou niet willen dat er ook maar enige vorm van belangenverstrengeling is. Ik ben ervan overtuigd dat mijn man alles in goede banen kan leiden", zegt hij vol overtuiging.Op dit moment is Ben Visser de jongste burgemeester van Nederland. Hij was 31 toen hij in 2013 werd benoemd in Scherpenzeel. Dat was overigens niet de jongste burgemeester ooit in Nederland. Dat zou, volgens Wikipedia , Frederik Allard Ebbinge Wubben zijn geweest. In 1811 werd hij op 20-jarige leeftijd burgemeester van Staphorst.In Brabant heeft ook een tijdje de jongste burgemeester gewerkt. Ryan Palmen was in 2010 31 jaar oud toen hij burgemeester van Hilvarenbeek werd.